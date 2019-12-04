Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

AKDENİZ'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

AKDENİZ'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 11.18'de, Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesinin 142,77 kilometre açığındaki depremin 14,65 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.


Akdeniz, Deprem, Datça, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:08 Kaynak: DHA
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