Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

44 dakika önce

AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre deprem Antalya'nın Kaş ilçesinin 46.69 kilometre açığında saat 13.30'da kaydedildi. 3.4 büyüklüğündeki depremin 6.98 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.


Antalya, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:07 Kaynak: DHA
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