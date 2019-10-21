Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem
44 dakika önce
AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:07 Kaynak: DHA
AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre deprem Antalya'nın Kaş ilçesinin 46.69 kilometre açığında saat 13.30'da kaydedildi. 3.4 büyüklüğündeki depremin 6.98 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
Giresun'da sel sularına kapılan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 56'ncı kez kapılarını açıyor İki ayda tüm ailesini kaybetti Güvenlik kaynakları: Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek