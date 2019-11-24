Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinin 32,97 kilometre açığındaki deprem saat 13.57'de, 16.23 kilometre derinlikte kaydedildi.


Akdeniz, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:16 Kaynak: DHA
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