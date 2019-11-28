Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem
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AKDENİZ'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:05 Kaynak: DHA
AKDENİZ'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 09.52'de, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Dalaman ilçesinin 18,35 kilometre açığındaki depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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