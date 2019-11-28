Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem (2)
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Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem (2)

6 saat önce

MARMARİS'TE DE 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem (2), System.String[]

MARMARİS'TE DE 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 12.17'de, 7,48 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.


Deprem, Muğla, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:53 Kaynak: DHA
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