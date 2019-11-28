Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem (2)

MARMARİS'TE DE 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 12.17'de, 7,48 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.