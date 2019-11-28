Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem (2)
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MARMARİS'TE DE 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:53 Kaynak: DHA
MARMARİS'TE DE 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 12.17'de, 7,48 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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