Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:20 Kaynak: DHA
AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 128 kilometre açığında saat 10.45'teki depremin 26.09 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.
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