Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem, System.String[]

AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 128 kilometre açığında saat 10.45'teki depremin 26.09 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.


Akdeniz, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:20 Kaynak: DHA
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