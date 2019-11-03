Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

7 saat önce

AKDENİZ'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem, System.String[]
AKDENİZ'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesinin 23.32 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.18'de meydana geldi. Yerin 7.07 kilometre derinliğinde olan deprem, Dalaman'da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.


- Muğla
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bebek'te lüks yatta korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Körfez ülkelerinde binlerce kadın internetten hizmetçi olarak satılıyor 4-10 Kasım haftalık burç yorumları Ayşe Arman, Hürriyet gazetesinden istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 15:35:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]