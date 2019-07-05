Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
21 dakika önce
- AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:11 Kaynak: DHA
- AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz
'de Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saat 17.19'da, 6.53 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
- Antalya
ABD'de korkutan deprem! Tsunami alarmı verildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar
8 askerimizi şehit eden 2'si yabancı uyruklu 4 terörist tutuklandı
HAK-İŞ, toplu iş sözleşmesi teklifini Bakan Selçuk'a sundu