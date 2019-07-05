Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

21 dakika önce

- AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem, System.String[]
- AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saat 17.19'da, 6.53 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. 


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:11 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Akdeniz, AFAD, Güncel
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