Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 3 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de 3 Büyüklüğünde Deprem

32 dakika önce

AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 58 kilometre açığında, saat 09.45'teki deprem 31.8 kilometre derinlikte meydana geldi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:09 Kaynak: DHA

AFAD, Akdeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Meclis Üyesi Adayı, AK Partilileri Övünce Kürsüden İndirildi Son Dakika! İşverenlerin Çalışanlar İçin Ödediği İşsizlik Sigortası Payı Yüzde 1'e İndirildi

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi Altın Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 10:41:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 3 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]