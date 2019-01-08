Akdeniz'de 3 Büyüklüğünde Deprem
32 dakika önce
AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz
'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesinin 58 kilometre açığında, saat 09.45'teki deprem 31.8 kilometre derinlikte meydana geldi. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:09 Kaynak: DHA
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