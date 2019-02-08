Akdeniz'de 3 Büyüklüğünde Deprem
2 saat önce
AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz
'de 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Antalya
'nın Kumluca
ilçesinin 45.08 kilometre açığında saat 15.28'deki deprem, 6.98 kilometre derinlikte meydana geldi. - Antalya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:59 Kaynak: DHA
Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu
İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü
Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek!
Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Krediler 2 Yıl Geri Ödemesiz 7 Yıl Vadeli Olacak