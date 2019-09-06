Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

57 dakika önce

Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.59'da Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesine 62,56 kilometre mesafede gerçekleşen depremin 33,90 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Akdeniz, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:04 Kaynak: AA
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Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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