Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

AKDENİZ'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem, System.String[]

AKDENİZ'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.50'de, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinin 89,03 kilometre açığındaki depremin 15,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:10 Kaynak: DHA
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