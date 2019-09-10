AKDENİZ'de, Marmaris açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.06'da, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris'in 96,28 kilometre açığındaki depremin, 6,73 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.