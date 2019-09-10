Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

12 dakika önce

AKDENİZ'de, Marmaris açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem, System.String[]

AKDENİZ'de, Marmaris açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.06'da, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris'in 96,28 kilometre açığındaki depremin, 6,73 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Marmaris, Akdeniz, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da bir deprem daha
Son Dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a: Topu görse bomba diye karakola götürür Ali Babacan: Ekonomideki en kritik sorun öngörülebilirlik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:19:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]