Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
12 dakika önce
AKDENİZ'de, Marmaris açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:07 Kaynak: DHA
AKDENİZ'de, Marmaris açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.06'da, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris'in 96,28 kilometre açığındaki depremin, 6,73 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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