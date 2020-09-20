Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.16'da Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,82 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve Muğla'nın Datça ilçesine 372 kilometre yakınlıkta olduğu tespit edildi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemizde her herhangi bir olumsuzluk olmadı. Datça'da olağan yaşam devam etmektedir." dedi.