Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

17.03.2023 00:04

Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 22.59'da meydana gelen sarsıntı, yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası Türkiye, sallanmaya devam ediyor. Bu kez de Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.3 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 22.59'da merkez üssü Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Yerin 16.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KANDİLLİ 4.6 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rahasthanesi de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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