6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası Türkiye, sallanmaya devam ediyor. Bu kez de Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi.
Yerin 16.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Öte yandan Kandilli Rahasthanesi de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika