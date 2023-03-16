Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Türkiye beşik gibi! Bu kez de Akdeniz'deki ilimiz sallandı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası Türkiye, sallanmaya devam ediyor. Bu kez de Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.3 OLARAK AÇIKLADI

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( AFAD ) alınan bilgiye göre saat 22.59'da merkez üssü Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 16.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KANDİLLİ 4.6 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rahasthanesi de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.