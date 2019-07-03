Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.02'de Rodos Adası güney açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 155 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:27 Kaynak: AA
Akdeniz, AFAD, Güncel
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