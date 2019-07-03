Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:27 Kaynak: AA
'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.02'de Rodos Adası
güney açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin merkez üssünün Muğla
'nın Marmaris
ilçesine 155 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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