Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:54 Kaynak: DHA
AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum (AFAD
) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz
'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya
'nın Alanya
ilçesinin 54.86 kilometre açığında saat 12.34'te kaydedilen deprem, 36.39 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Antalya'nın Kumluca
, Finike
ve Kemer
ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar oluşmadı.
Bayramda kaybolan genç, bıçaklanarak öldürüldükten sonra araziye gömülmüş Antalya 4,3 büyüklüğünde depremle sallandı Emekliler TOKİ konutları için kendilerine ayrılan kontenjanın yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyor İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler