Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:06 Kaynak: AA
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 17.51'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin merkez üssünün Marmaris ilçesine 75 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 45 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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