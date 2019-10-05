Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 17.51'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Marmaris ilçesine 75 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 45 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Akdeniz, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:06 Kaynak: AA
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