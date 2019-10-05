Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
54 dakika önce
MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Rodos Adası'nın güneyinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:33 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Marmaris
ilçesi açıklarında, Yunanistan
'ın Rodos Adası
'nın güneyinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem
Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 17.51'de merkez üssü Akdeniz
olarak açıklanan, Richter ölçeğine göre 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rodos Adası'nın güneyinde, Muğla
'nın Marmaris ilçesine 59.23 kilometre mesafedeki deprem, yerin 42.52 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Marmaris'te hissedilmedi.
İstanbul depremi sonrası ev ilanlarına 'depreme dayanıklıdır' notu eklendi Deprem sonrası telsiz satışları 3 kat arttı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem Akçakale ve Irak sınırına askeri sevkiyat yapıldı