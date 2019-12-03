Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
7 saat önce
AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:35 Kaynak: DHA
AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 12.45'te, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.77 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Türkiye'de herhangi bir zarara yol açmadı. Akdeniz'deki deprem; Dodecanese Adası'na 16.61 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesine ise 158.20 kilometre mesafede gerçekleşti.
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