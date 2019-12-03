Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

7 saat önce

AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 12.45'te, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.77 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Türkiye'de herhangi bir zarara yol açmadı. Akdeniz'deki deprem; Dodecanese Adası'na 16.61 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesine ise 158.20 kilometre mesafede gerçekleşti.


Akdeniz, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:35 Kaynak: DHA
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