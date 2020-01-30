Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:02 Kaynak: AA
Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,97 kilometre, Marmaris'in ise 170 kilometre açıklarında saat 08.43'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 17,24 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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