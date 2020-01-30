Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,97 kilometre, Marmaris'in ise 170 kilometre açıklarında saat 08.43'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 17,24 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede depremlerin etkisinin olmadığını belirterek, "Herhangi olumsuzluk, can ve mal kaybı yaşanmadı." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:46 Kaynak: AA
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