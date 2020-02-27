Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Marmaris'in 176,23 kilometre açıklarında saat 15.20'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 10,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine, depremin ilçeye 176 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini belirterek, "Marmaris açıklarında olduğu kaydedilen deprem ilçemizde hissedilmedi. İlçemizde herhangi olumsuzluk, can ve mal kaybı yoktur." dedi.