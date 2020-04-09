Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.11'de 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 9,12 kilometre derinliğinde oluşan depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 379 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:46 Kaynak: AA
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