Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.44'de Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 8,82 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Marmaris ilçesine 166,51 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin AFAD verilerine göre 166 kilometre uzakta meydana geldiğini belirterek, "Söz konusu depremle ilgili ilçemizde herhangi bir olumsuzluk yoktur." ifadesini kullandı.