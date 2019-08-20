Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4,3 büyüklüğündeki deprem
Son Dakika Güncel Haber

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğündeki deprem

1 saat önce

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Okurcalar açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğündeki deprem, System.String[]
Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Okurcalar açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
Harputlu, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 12.34'de kaydedilen deprem ile ilgili gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirtti.
Mustafa Harputlu, "Alanya'da Okurcalar açıklarında meydana gelen depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu an için bulunmuyor. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor." dedi.
Mustafa Harputlu, Okurcalar, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem
Prof. Cenk Yaltırak: 2026'ya kadar Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem olacak Antalya 4,3 büyüklüğünde depremle sallandı Son dakika! Bakan Kurum: Yanan ormanlarımız imara açılmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 15:43:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4,3 büyüklüğündeki deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]