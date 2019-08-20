Akdeniz'de 4,3 büyüklüğündeki deprem
1 saat önce
Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Okurcalar açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
Alanya Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:18 Kaynak: AA
Kaymakamı Mustafa Harputlu
, Okurcalar
açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
Harputlu, Antalya
'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 12.34'de kaydedilen deprem ile ilgili gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirtti.
Mustafa Harputlu, "Alanya'da Okurcalar açıklarında meydana gelen depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu an için bulunmuyor. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor." dedi.
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