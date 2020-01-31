Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan Dodecanese'nin 79,62, Marmaris'in 161 kilometre açıklarında saat 07.34'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 18,90 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Marmaris, Akdeniz, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihinin en hızlı afete müdahalesini yürüttük "Deprem, Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm şehirleri etkileyecek" Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 15:29:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]