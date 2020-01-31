Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:14 Kaynak: AA
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan Dodecanese'nin 79,62, Marmaris'in 161 kilometre açıklarında saat 07.34'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 18,90 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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