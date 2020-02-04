Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 80 kilometre, Marmaris'in ise 168 kilometre açıklarında saat 05.10'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 11,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine, depremlerin ilçeye yaklaşık 180 kilometre uzakta meydana geldiğini belirterek, "Yer kabuğunun derinliğinde oluşmakta. Marmaris açıklarında olduğu belirtilen depremler ilçemizde hissedilmemektedir. İlçemizde herhangi bir panik havası yoktur. Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.