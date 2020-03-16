Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:55 Kaynak: DHA
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, deprem saat 04.53'de Girit Adası'nın doğusu açıklarında kaydedildi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 175 kilometre mesafede olduğu bildirildi.
- Ankara
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