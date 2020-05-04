Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'nın kıyıya yakın kırsal mahallerinde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 15.36'da Akdeniz'e açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Datça'ya 370 kilometre uzaklıkta meydana gelirken, ilçenin kıyıya yakın Yazıköy, Yakaköy, Sındı, Cumalı ve Mesudiye mahallerinde hissedildi. 9.79 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.