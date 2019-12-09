Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:20 Kaynak: AA
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.41'de Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 33 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
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