Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.41'de Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.


Depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 33 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Akdeniz, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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