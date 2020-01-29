Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:58 Kaynak: AA
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 35,43 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 104,73 kilometre açıklarında saat 16.37'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 35,18 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Son Dakika Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı Miçotakis'i yanına alan Macron'dan Türkiye'ye ve Erdoğan'a küstah sözler İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi