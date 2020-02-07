Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

43 dakika önce

AKDENİZ'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

AKDENİZ'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD), Akdeniz'de On İki Ada açıklarında saat 06.11'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 14.6 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın bölge Muğla'nın Datça ilçesi olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları, derrinliğin, 10.3 olarak açıkladı.

KRDAE, Girit açıklarında 05.16 ve 05.23'te de 4.0 ile 4.2 büyüklüğünde 2 deprem daha kaydetti.


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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:28 Kaynak: DHA
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