Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem

41 dakika önce

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.06'da Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Dalaman'a 28 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Akdeniz, Dalaman, Deprem, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karabük'te art arda 8 deprem meydana geldi
Muğla'nın Dalaman açıklarında peş peşe 2 deprem oldu Twitter'dan büyük skandal! Teröristbaşı Mazlum Kobani'nin hesabını onayladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anket yaptırmadık" deyip oran verdi! Barış Pınarı Harekatı'na halktan büyük destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 01:05:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]