Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem
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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:24 Kaynak: AA
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.06'da Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Dalaman'a 28 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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