Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem

32 dakika önce

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 77,59 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 152,97 kilometre açıklarında saat 00.45'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 53 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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