Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:14 Kaynak: AA
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 77,59 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 152,97 kilometre açıklarında saat 00.45'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 53 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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