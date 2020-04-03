Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
35 dakika önce
Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te Yayladağı açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 19,77 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:42 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi