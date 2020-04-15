Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Hatay.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.40'ta Yayladağı açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu