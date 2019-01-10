Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

AKDENİZ'de Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre mesafede 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
AKDENİZ'de Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre mesafede 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 21.24'te Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 8 kilometre derinlikte maydana geldi. - Datçamuğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:01 Kaynak: DHA

Datça, Muğla, Akdeniz, Güncel
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