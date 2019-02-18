Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de 4 Büyüklüğünde Deprem

39 dakika önce

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.46'da Girit Adası'nın kuzeyinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:12 Kaynak: AA

Akdeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tepkilerden Sonra BKM'den İlk Netflix Açıklaması: Türk Sinemasını Daha İyi Yerlere Taşıyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Zırhlı Araç' Sorusuna Putin'den Güldüren Yanıt

Belarus'tan Rusya'ya Toprakları Birleştirme Teklifi DSP, CHP'li Eski Başkanı Ankara'dan Aday Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 07:51:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]