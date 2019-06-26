Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

35 dakika önce

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.16'da Akdeniz'de 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Sarsıntının, Akdeniz'in yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:55 Kaynak: AA
AFAD, Akdeniz, Güncel
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