Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

30 dakika önce

Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 18.02'de 7,98 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Muğla'nın Marmaris ilçesine 184 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Akdeniz, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çankırı'da art arda iki deprem! Ankara'da da hissedildi
Çankırı'da bir günde üç deprem meydana geldi 12 yaşındaki öğrenci, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden anne Gülben Ergen'e seslendi: Oğlum ile oğlunuz aynı takımda top oynuyordu. Bir gün aradınız mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 19:01:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]