Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:30 Kaynak: AA
Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 18.02'de 7,98 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, Muğla'nın Marmaris ilçesine 184 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
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