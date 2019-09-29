Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

28 dakika önce

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.50'de Akdeniz'de 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.


Muğla'nın Marmaris ilçesine 143,73 kilometre mesafede yaşanan depremin, yerin 108,80 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Depremin ardından kolluk kuvvetlerinin araştırma yaptığını ve mahalle muhtarlarıyla görüşüldüğünü aktaran Aksoy, "İlçemizde deprem nedeniyle can ve mal kaybı yok. En uzaktaki mahallelere kadar araştırıldı olumsuz bir durum söz konusu değil. Herhangi bir hasar da bildirilmedi. Marmaris'te olağan hayat devam ediyor." diye konuştu.

Marmaris, Akdeniz, Deprem, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem sonrası GSM operatörlerini üzecek anket! 10 kişiden 5'i hattını değiştirecek
Muğla'nın Marmaris açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bilgisayar korsanları reklam panosunda cinsel içerikli film oynattı Çevreci Greta'nın fotoğrafındaki pet şişe detayı büyük tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 12:26:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]