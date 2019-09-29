Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
1 saat önce
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 10.50'de Akdeniz'de 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine 143,73 kilometre mesafede yaşanan depremin, yerin 108,80 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, deprem nedeniyle ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:31
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