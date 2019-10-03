Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

33 dakika önce

AKDENİZ'de, Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Marmaris ilçeleri açıklarında, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem, System.String[]

AKDENİZ'de, Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Marmaris ilçeleri açıklarında, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir can ve mal kaybına uğramadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 07.44'te Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesine 43.55, Ortaca ilçesine 48.20, Marmaris ilçesine 49.66 kilometre uzaklıkta, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 18.74 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Marmaris ve Fethiye ilçeleri başta olmak üzere Antalya'nın ilçelerinde de hissedildi. Denizde meydana gelen depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı öğrenildi.

Depremin hissedildiği ilçelerden Fethiye'nin Belediye Başkanı CHP'li Alim Karaca ilçede durumun sakin olduğunu belirtti. Karaca, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Eğitimle ilgili de bir aksama yok. Aileler çocuklarını okullarına bırakıyorlar. Herhangi bir binada hasar da yok" dedi. Kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Cavit AKGÜN, Ercan KAYLI/ MUĞLA


Dalaman, Akdeniz, Deprem, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 katlı binayı geneleve çeviren fuhuş mafyası liderinin çeteyi villadan yönettiği ortaya çıktı
Son Dakika: Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Dalaman ve Fethiye'deki depremle ilgili belediye başkanları açıklama yaptı Müge Anlı "Hamile kadını döven adamı bulmam" dedi, sosyal medyadan destek yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 09:15:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]