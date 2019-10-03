Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem (3)
Son Dakika Güncel Haber

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem (3)

59 dakika önce

PROF. DR. SÖZBİLİR, FAY HAKKINDA BİLGİ VERDİDokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin olduğu fayla ilgili bilgi verdi.

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem (3), System.String[]

PROF. DR. SÖZBİLİR, FAY HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin olduğu fayla ilgili bilgi verdi. Sözbilir, " Muğla'nın 100 kilometre güneyinde olan deprem, Pliny-Strabo fay zonu olarak bilinen ve Afrika levhasının yırtıldığı zona karşılık gelen makaslama fayı üzerinde gelişti. Bu fay kabuksal ölçekli büyük bir doğrultu atımlı fay zonu olup, Anadolu karasında Fethiye- Burdur hattı boyunca geniş bir fay zonunun oluşumuna neden olmuştur. Bu bolgede fayların birbirini tetiklemesi olasıdır" dedi.
2 DEPREM DAHA OLDU
Öte yandan Ege Denizi'nde, saat 07.57'de Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde, Akdeniz'de ise saat 09.27'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'ndeki deprem, 5,11 kilometre derinlikte oldu. Akdeniz'deki deprem ise Muğla'nın Marmaris ilçesinin 44,20 kilometre açığında ve 10,06 kilometre derinlikte meydana geldi.

Cavit AKGÜN- Ercan KAYLI/MUĞLA,


Akdeniz, Deprem, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Dalaman ve Fethiye'deki depremle ilgili belediye başkanları açıklama yaptı Yolcu otobüsü yandı Çiftçi baba, kızının okula gidebilmesi için 20 bin liraya veresiye yol yaptırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 10:51:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]