Akdeniz'de 5.1 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz
'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
), Akdeniz'de Marmaris
'in 86 kilometre açığında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yunanistan
'ın Girit Adası yakınlarında meydana gelen deprem başta Muğla
'nın Marmaris ilçesi olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:51 Kaynak: İHA
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Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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