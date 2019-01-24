Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 5.1 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de 5.1 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 5.1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Marmaris'in 86 kilometre açığında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yunanistan'ın Girit Adası yakınlarında meydana gelen deprem başta Muğla'nın Marmaris ilçesi olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:51 Kaynak: İHA

AFAD, Marmaris, Akdeniz, Güncel
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