Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz
'de Muğla
'nın Marmaris
ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin 86,74 kilometre açığı olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 22,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:57 Kaynak: AA
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Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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