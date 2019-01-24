Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem

15 dakika önce

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin 86,7 kilometre açığı olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 22,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, depremin Marmaris açıklarında 5,1 şiddetinde hissedildiğini belirterek, "Marmaris ve çevresinde ilk belirlemelere göre, herhangi bir mal ve can kaybı bulunmamaktadır." dedi.

Civelek, jandarma, emniyet, sağlık ekipleri, itfaiye ve 112 Acil Servis çağrı merkezine bölgeden herhangi bir can ve mal kaybına dar ihbar gelmediğini kaydetti.

Öte yandan depremin hissedildiği Marmaris, Datça, Fethiye, Menteşe, Yatağan ve Milas ilçelerinde sokakların boş olduğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:13 Kaynak: AA

Muğla, Marmaris, Akdeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reza Zarrab Hakkında Bomba İddia: Koğuş Arkadaşına Tecavüz Etti Rusya Lideri Putin, Trump'ın Venezuela Kararına Sert Tepki Gösterdi: Uluslararası Hukukun Ağır İhlalidir

Venezuela Ordusunda Darbe Açıklaması: Asker Halkla Karşı Karşıya Gelmeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki Siyasi Krizle İlgili Konuştu: Trump'ın Açıklaması Beni Şoke Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 20:28:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]