Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 5.1 Büyüklüğünde Deprem (2)

Akdeniz'de 5.1 Büyüklüğünde Deprem (2)

41 dakika önce

AKDENİZ'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 5.1 Büyüklüğünde Deprem (2), System.String[]
AKDENİZ'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Marmaris'in yanı sıra Muğla ve İzmir'de de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre deprem, bugün saat 17.30'da Akdeniz'de Oniki Ada açıklarında meydana geldi. Marmaris'e 86.74 kilometre mesafedeki deprem, yerin 51.33 kilometre derinliğinde oldu. Deprem Marmaris ilçe merkezi ile kırsal Taşlıca, Söğütköy, Bozburun, Selimişye ve Bayırköy mahalleleri ve Muğla kent merkezi ile İzmir'de de hissedildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.1 olarak belirledi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:18 Kaynak: DHA

Muğla, Marmaris, Akdeniz, Güncel
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