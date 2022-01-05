DEPREME UYKUDA YAKALANDILAR - Son Dakika

Depremin en çok hissedildiği Alanya ilçe merkezinde yaşayanların büyük kısmı, depreme uykudayken yakalandı. Paniklediklerini anlatan vatandaşlar, depremin kısa sürdüğünü söyledi. Maria Tuncalova, depreme çocuklarıyla birlikte yaşadığı evinde yakalandığını anlattı. İlk aşamada korktuğunu, panik yapmadan eşini uyandırdığını anlatan Tuncalova, Yatak sallandı, kalktım baktım deprem oluyor. Yapacak çok fazla bir şeyim yoktu. Sonrasında geri uyudumö dedi.

Eşinin depremi hissettiğini anlatan Kerem Çağlayan Uyuyordum. Eşim depremi hissedince beni de uyandırdı. Hafifçe sallandık, o anda kendi açımdan panik yapmadım. Yapacak bir şey yoktu. Çocuğum okula gidecekti onu korkutmak istemedimö diye konuştu.

Daha önce de İstanbul'da deprem anı yaşadığını belirten Aytekin Bilgin, Maalesef uykudayken hissettim depremi. Çok fazla etkilenmedim. Sanırım 15-20 saniye sürdü. Tedirgin olduk diye konuştu.

Berika Zuhal Şaşkın da ailesiyle birlikte yaşadığı evde depreme yakalandı. Odasından çıkınca panik yaşayan ailesiyle karşılaştığını anlatan Şaşkın, Depremle birlikte uykumdan uyandım hemen odamdan çıktım. Annem ve babam da uyanmıştı. Sonrasında odama geri gidip hayat üçgeni oluşturacağım yer tespit ettim dedi.

Alanya ve çevre ilçeler ile kent merkezinde de hissedilen deprem anı kamera görüntülerine de yansıdı.